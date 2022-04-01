Altro striscione della Curva Fiesole contro la società: "Storia e appartenenza, ACF non si tocca"

I gruppi dei tifosi organizzati non hanno gradito la scelta della società di cambiare lo stemma della Fiorentina e togliere la dicitura ACF

Da ormai due giorni, tutti i gruppi della Curva Fiesole espongono striscioni contro la scelta della Fiorentina di cambiare lo stemma. Oggi è toccato prima a Pride of Florence che ha scritto: “Associazione Calcio Fiorentina Passato presente futuro” in riferimento al fatto che nel nuovo stemma della Fiorentina non ha più la dicitura ACF. In serata lo striscione è apparso anche a Ponte a Greve, con lo striscione "Storia e appartenenza ACF NON SI TOCCA" questa volta firmato dal gruppo, sempre della Curva Fiesole, PAG.

TUTTI GLI STRISCIONI DELLA FIESOLE CONTRO LA SCELTA DEL NUOVO STEMMA

https://www.labaroviola.com/ogni-giorno-un-gruppo-della-curva-fiesole-attacca-la-fiorentina-acf-e-passato-presente-e-futuro/170877/