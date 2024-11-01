Altra prestazione spettacolare di De Gea! Ora la Fiorentina è blindata 

De Gea è stato protagonista salvando il risultato

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Genoa, con una prestazione difensiva solida, grazie soprattutto all'apporto decisivo del portiere David De Gea. Dopo il gol di Robin Gosens, De Gea è stato protagonista salvando il risultato al secondo minuto di recupero con una parata spettacolare su un tiro insidioso di Johan Vasquez.

Durante tutta la partita, il portiere spagnolo ha neutralizzato vari tentativi dei liguri, tra cui un tiro pericoloso di Andrea Pinamonti, confermandosi fondamentale per il successo della squadra. De Gea, già decisivo in altre occasioni come contro il Milan, sta emergendo come leader chiave per la Fiorentina, trasmettendo sicurezza e contribuendo alla maturità del gruppo.

L'allenatore Raffaele Palladino ha sottolineato nel post-partita che il valore della squadra non si limita a singole prestazioni, ma è espressione della crescita collettiva, evidenziando anche il contributo di altri giocatori come Sottil, Martinez Quarta e i giovani entrati in campo. De Gea rappresenta ormai una certezza e un riferimento, dimostrando di essere un elemento cruciale in queste vittorie sofferte. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-non-solo-gol-e-assist-gosens-ha-portato-carisma-e-leadership-nello-spogliatoio/274995/