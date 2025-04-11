All'ultimo minuto l'arbitro ammonisce Parisi ma la regia sbaglia e inquadra Kean, niente giallo per lui

Ieri si è giocata la gara di andata dei quarti di finale di Conference League tra Celje e Fiorentina con la Fiorentina che si è imposta con il risultato di 1-2. Nei minuti finali, mentre andava in sce...

Ieri si è giocata la gara di andata dei quarti di finale di Conference League tra Celje e Fiorentina con la Fiorentina che si è imposta con il risultato di 1-2. Nei minuti finali, mentre andava in scena un replay, un calciatore della Fiorentina è stato ammonito con la grafica che poi ha erroneamente mostrato il nome di Kean, ma in realtà il calciatore in questione era Parisi reo di aver gettato il pallone e perso tempo dopo un fallo a suo sfavore.

Meglio così perché quello di Kean sarebbe stato un giallo pesante dato che sarebbe entrato in diffida e dunque in caso di ammonizione al ritorno avrebbe rischiato di saltare un eventuale semifinale di andata. Ricordiamo inoltre che dalle semifinali in poi le ammonizioni precedenti si annullano dunque non si rischia di saltare le partite per diffida