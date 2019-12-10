Allenatore di spessore e cessione di Chiesta stile Barella, ecco il piano di Commisso per tornare grandi

Repubblica in edicola oggi, si sofferma sui piani futuri della società viola. L’idea sarebbe quella di ripartire nel prossimo campionato con un allenatore forte. Uno alla Spalletti, che sia scelto e n...

Repubblica in edicola oggi, si sofferma sui piani futuri della società viola. L’idea sarebbe quella di ripartire nel prossimo campionato con un allenatore forte. Uno alla Spalletti, che sia scelto e non ereditato dalla gestione precedente come accaduto con Montella. Inoltre, ci sarà l’eventuale cessione di Federico Chiesa: il ricavato, come ha fatto il Cagliari quando ha venduto Barella, sarà utilizzato per rinforzare tutta la rosa, e migliorare nettamente la qualità della squadra