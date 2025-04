La Fiorentina continua la preparazione in vista del match di ritorno di Conference League contro il Celje, in programma il 17 aprile allo stadio Franchi. Durante l’allenamento odierno, come mostrano le immagini diffuse sui canali social del club viola, si è rivisto in gruppo anche Robin Gosens. Il laterale tedesco, ancora con una vistosa fasciatura al ginocchio, sta lavorando per recuperare al più presto e tornare a disposizione di mister Palladino in vista del rush finale di stagione.