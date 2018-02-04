Allegri: "Testa a Firenze, troveremo un ambiente difficile". Matuidi in forte dubbio

Massimiliano Allegri, nel post partita di Juventus-Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "I ragazzi hanno interpretato nel migliore dei modi la gara. Dopo martedì c'era il rischio di rilassars...

Massimiliano Allegri, nel post partita di Juventus-Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "I ragazzi hanno interpretato nel migliore dei modi la gara. Dopo martedì c'era il rischio di rilassarsi troppo ma siamo stati bravi. Dobbiamo stare in scia al Napoli senza perdere punti, siamo nel momento decisivo della stagione".

Prosegue sul prossimo impegno di campionato: "Dobbiamo cancellare questi 7 gol e prepararci subito per la trasferta di Firenze, dove ci sarà un ambiente difficile".

E sulle possibili defezioni: "Solo Matuidi si è fatto male. Barzagli aveva un affaticamento muscolare al polpaccio, l'ho tenuto fuori per precauzione".

Spende alcune parole anche per Higuain: "Nel primo tempo Gonzalo ha giocato molto per la squadra, poi nella ripresa ha trovato anche il gol".

E per Bernardeschi: "Bernardeschi ha iniziato sbagliando qualche palla, poi è cresciuto molto. Come quelli che arrivano alla Juventus dalle squadre medie, deve capire che qui ogni palla è importante".