Allegri: ''Abbiamo sofferto, 3 punti importanti. Corso dei rischi nella ripresa...''
A Premium Sport parla il mister della Juve, Max Allegri: "Vittoria importante perché non abbiamo subito gol e abbiamo sofferto. Ci siamo intestarditi nel primo tempo, e nel secondo abbiamo anche risch...
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 22:53
A Premium Sport parla il mister della Juve, Max Allegri: "Vittoria importante perché non abbiamo subito gol e abbiamo sofferto. Ci siamo intestarditi nel primo tempo, e nel secondo abbiamo anche rischiato. Bravi i ragazzi, ora ci prepariamo per il Derby. Higuain? E' stato bravo, è andato vicino al gol in diverse occasioni. Piangersi addosso non serve, le reti arriveranno. Ha fatto una buona prestazione, il Pipita è entrato quattro volte dentro l’area”.