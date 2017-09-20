Allegri: ''Abbiamo sofferto, 3 punti importanti. Corso dei rischi nella ripresa...''

A Premium Sport parla il mister della Juve, Max Allegri: "Vittoria importante perché non abbiamo subito gol e abbiamo sofferto. Ci siamo intestarditi nel primo tempo, e nel secondo abbiamo anche risch...

A cura di Redazione Labaroviola 20 settembre 2017 22:53

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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