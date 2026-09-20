Allegri: "Se usciamo contenti del pari non va bene. Abbiamo fatto il 70% di possesso palla, ma non basta"

Massimiliano Allegri ha parlato così in sala stampa, nel post partita di Fiorentina-Napoli

Ecco le parole di Allegri in sala stampa: "Abbiamo fatto una buona partita, speriamo di risolvere i problemi offensivi. In tutti i problemi c'è da trovare una soluzione. Oggi se usciamo dal campo contenti del pari, non va bene, dobbiamo essere molto arrabbiati, contro un'ottima Fiorentina, ci siamo salvati due volte nel primo tempo con le traverse. Ma abbiamo avuto tante occasioni. Stiamo migliorando sulla fase difensiva, quando siamo nel blocco basso, e nel gioco, ma ci manca lucidità e cattiveria dentro l'area».

Guardiamo le prestazioni, al di là delle opinioni legate al risultato. Oggi abbiamo rischiato molto su palle in uscita facili. Sette punti fatti non sono tanti, potevamo farne di più. La partita è stata fatta bene, ma ci manca un pezzo negli ultimi metri".