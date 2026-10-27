Allegri: "Rinuncio al ricorso, magari mi davano 4 giornate di squalifica invece delle due"
Il tecnico livornese è tornato sulla squalifica per i fatti post Roma
Giorno di vigilia in casa Napoli. Alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa, tornando inevitabilmente anche sui concitati attimi del post-partita contro la Roma e sulla squalifica che gli impedirà di sedere in panchina nei prossimi appuntamenti.
La decisione sulla squalifica
Senza peli sulla lingua, l'allenatore toscano ha chiarito subito la propria posizione riguardo al provvedimento disciplinare incassato:
"C'è poco da dire, quello che è successo è successo e non si torna indietro. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso: non si sa mai, magari invece di due giornate ne prendo quattro. Il dispiacere più grosso non è la squalifica, ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita. Il resto son tutte chiacchiere."
L'amarezza e la fiducia nello staff
Allegri non nasconde l'amarezza per l'assenza a bordo campo, in particolare in vista del ritorno da ex a Torino, ma mostra piena fiducia nei suoi collaboratori:
"Non ci sarò in panchina e mi dispiace perché mi diverto ad andarci, soprattutto a Torino, dove ho allenato per molti anni. Ma so che chi ci departures andrà farà molto meglio di me, perché ho a disposizione un ottimo staff."