Allegri: "Rinuncio al ricorso, magari mi davano 4 giornate di squalifica invece delle due"

Giorno di vigilia in casa Napoli. Alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa, tornando inevitabilmente anche sui concitati attimi del post-partita contro la Roma e sulla squalifica che gli impedirà di sedere in panchina nei prossimi appuntamenti.

Senza peli sulla lingua, l'allenatore toscano ha chiarito subito la propria posizione riguardo al provvedimento disciplinare incassato:

"C'è poco da dire, quello che è successo è successo e non si torna indietro. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso: non si sa mai, magari invece di due giornate ne prendo quattro. Il dispiacere più grosso non è la squalifica, ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita. Il resto son tutte chiacchiere."

Allegri non nasconde l'amarezza per l'assenza a bordo campo, in particolare in vista del ritorno da ex a Torino, ma mostra piena fiducia nei suoi collaboratori:

"Non ci sarò in panchina e mi dispiace perché mi diverto ad andarci, soprattutto a Torino, dove ho allenato per molti anni. Ma so che chi ci departures andrà farà molto meglio di me, perché ho a disposizione un ottimo staff."