Allegri puntualizza la classifica della Juventus: “Abbiamo messo dietro la Fiorentina di 5 punti”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato della Juventus, queste le parole del tecnico bianconero sulla classifica:

“Dobbiamo proseguire in quelli che sono i nostri mini obiettivi, abbiamo messo la Fiorentina dietro a 5 punti, adesso abbiamo davanti Torino, Udinese con il Monza che ha i nostri punti. Abbiamo due squadre davanti e l’obiettivo è cercare di raggiungerle il prima possibile. Sarà una gara complicata, è un campo difficile e lo Spezia è una squadra che crea molto, come successo anche con Napoli e Atalanta quando ha avuto occasioni importanti. Lì le partite non finiscono mai, ci vuole una partita giusta, fatta con attenzione e determinazione e una buona tecnica”.

