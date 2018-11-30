Allegri: "Per la Fiorentina è la partita della vita, per noi come le altre. Pubblico viola..."

Arrivano altre parole di Allegri dalla conferenza stampa a Torino, queste le sue parole:"Più che una trappola è una partita difficile perché la Fiorentina è una bella squadra. A parte che è ben allena...

Arrivano altre parole di Allegri dalla conferenza stampa a Torino, queste le sue parole:

"Più che una trappola è una partita difficile perché la Fiorentina è una bella squadra. A parte che è ben allenata con giocatori giovani e tecnici e che stanno facendo bene. In casa non ha ancora perso, ha fatto 14 gol e subiti solo 3 e per loro è la partita più importante dell'anno. Per noi domani sarà come tante altre partite.

Difficile perché troveremo una squadra che farà di tutto per batterci, ma per noi sarà un turno importante perché tutte e tre le prime del campionato giocano in trasferta contro squadre difficili. Bisogna essere bravi domani sera, servirà pazienza, sarà lunga, perché le partite a Firenze non finiscono mai, e troveremo una squadra spinta da una città intera e che quindi avrà l'entusiasmo a mille.

Noi dovremo avere lo stesso entusiasmo se non di più e giocare con personalità e grande tecnica. Ma la cosa più importante ora è Firenze, per la difficoltà della partita e quelle ambientali, in senso sportivo, perché giocare a Firenze per la Juve è sempre stato difficile. Soprattutto contro questa Fiorentina. Sarà una bella giornata di sport e di calcio perché giocare a Firenze davanti a un pubblico meraviglioso è sempre piacevole."