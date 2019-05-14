Allegri: "Il momento più bello? Quando in casa con la Fiorentina abbiamo festeggiato lo scudetto"

Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus ha presentato al Salone del Libro la sua prima opera, rispondendo anche a molte domande, sullo Scudetto conquistato sulla sulla panchina della Juventu...

Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus ha presentato al Salone del Libro la sua prima opera, rispondendo anche a molte domande, sullo Scudetto conquistato sulla sulla panchina della Juventus: "Il momento più bello? Quando in casa con la Fiorentina abbiamo vinto lo scudetto. Ieri ho letto una bella dichiarazione di Valverde: tutto sembra normale perché abbiamo vinto lo scudetto un mese prima. Normale che lo scudetto abbia un sapore più bello se vinto all’ultimo tuffo".