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Allegri: "Il momento più bello? Quando in casa con la Fiorentina abbiamo festeggiato lo scudetto"

Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus ha presentato al Salone del Libro la sua prima opera, rispondendo anche a molte domande, sullo Scudetto conquistato sulla sulla panchina della Juventu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2019 12:58
Allegri: "Il momento più bello? Quando in casa con la Fiorentina abbiamo festeggiato lo scudetto" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus ha presentato al Salone del Libro la sua prima opera, rispondendo anche a molte domande, sullo Scudetto conquistato sulla sulla panchina della Juventus: "Il momento più bello? Quando in casa con la Fiorentina abbiamo vinto lo scudetto. Ieri ho letto una bella dichiarazione di Valverde: tutto sembra normale perché abbiamo vinto lo scudetto un mese prima. Normale che lo scudetto abbia un sapore più bello se vinto all’ultimo tuffo".

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