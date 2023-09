Alle 14:30 oggi sorteggio dei gironi di Conference: Fiorentina in seconda fascia, pericolo Besiktas

L’appuntamento è per le 14.30. Nell’urna del Principato di Monaco ci sarà la Fiorentina per il secondo anno consecutivo. Si disegnerà così il tabellone della fase a gironi della Conference. Viola che (nonostante un coefficiente più alto) sarà in seconda fascia. E rispetto ad allora il lotto delle teste di serie è un po’ più prestigioso: Eintracht, Dinamo Zagabria, Club Brugge, Az Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Ferencváros e Lille. Preferibili senz’altro gli ungheresi. Da evitare l’Eintracht. Fiorentina che non potrà pescare l’Aston Villa di Zaniolo (anche gli inglesi in seconda fascia), mentre la mina vagante in terza è il Besiktas. Lo scrive La Nazione.