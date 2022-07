Alle 10 parte “Effetto viola” la nuova campagna abbonamenti della Fiorentina: obiettivo battere il record 

Oggi intanto, dalle 10, partirà anche la nuova campagna abbonamenti lanciata dalla Fiorentina, a tre anni di distanza dall’ultima volta (nella scorsa stagione il club aveva offerto più mini-carnet per le 19 gare interne di campionato). L’iniziativa, che prenderà il nome di “Effetto viola”, prevede il mantenimento per la grande maggioranza dei settori dello stadio dei prezzi in vigore nel 2019/20, in virtù delle difficoltà economiche generali in cui ancora si trovano molte famiglie dopo gli anni di pandemia e di crisi economica. L’obiettivo è quello di superare il dato-boom totalizzato nella prima annata di gestione Commisso, quando a fine campagna gli abbonamenti sottoscritti furono 28.026, record degli ultimi venti campionati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

