Allarme Fiorentina, le sostituzioni viola sono un limite: 28 cambi e un solo gol dalla panchina

Analisi interessante del Corriere Fiorentino che si sofferma su un dato preoccupante in questo inizio di stagione deludente della Fiorentina: la poca incisività dei cambi di Stefano Pioli.

In 6 giornate di campionato la squadra viola ha raccolto appena 3 punti con il tecnico del emiliano che ha effettuato 28 sostituzioni in 6 match di campionato con un solo gol al referto realizzato da Mandragora nella prima giornata di campionato.

Nel calcio di oggi, i cambi rappresentano un’arma fondamentale per cambiare il volto delle partite e anche in questo dato la Fiorentina sta mancando con l’ex allenatore del Milan che sta ancora sperimentando il vestito migliore per una squadra che stenta a decollare.

Inoltre, la gestione del risultato è stata deficitaria, con ben otto punti persi da situazione di vantaggio — cinque dei quali nella ripresa — e due reti subite oltre il novantesimo. Nella Serie A dei cinque cambi, la panchina viola è diventata più un limite che una risorsa