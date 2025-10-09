9 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Allarme Fiorentina, le sostituzioni viola sono un limite: 28 cambi e un solo gol dalla panchina

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

9 Ottobre · 08:07

Aggiornamento: 9 Ottobre 2025 · 08:14

#FiorentinaPioli

di

Il dato preoccupante che testimonia il momento di difficoltà di Stefano Pioli che non riesce a trovare le soluzioni giuste a partita in corso per cambiare il volto delle partite

Analisi interessante del Corriere Fiorentino che si sofferma su un dato preoccupante in questo inizio di stagione deludente della Fiorentina: la poca incisività dei cambi di Stefano Pioli.
In 6 giornate di campionato la squadra viola ha raccolto appena 3 punti con il tecnico del emiliano che ha effettuato 28 sostituzioni in 6 match di campionato con un solo gol al referto realizzato da Mandragora nella prima giornata di campionato.
Nel calcio di oggi, i cambi rappresentano un’arma fondamentale per cambiare il volto delle partite e anche in questo dato la Fiorentina sta mancando con l’ex allenatore del Milan che sta ancora sperimentando il vestito migliore per una squadra che stenta a decollare.
Inoltre, la gestione del risultato è stata deficitaria, con ben otto punti persi da situazione di vantaggio — cinque dei quali nella ripresa — e due reti subite oltre il novantesimo. Nella Serie A dei cinque cambi, la panchina viola è diventata più un limite che una risorsa

