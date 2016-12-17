Alla Fiorentina serve Borja Valero, oggi più che mai. Il suo infortunio...

Complice anche la squalifica di Badelj il centrocampista spagnolo è fondamentale per la gara contro la Lazio di domenica sera

La Fiorentina è aggrappata a Borja Valero. Il suo recupero, dopo l’infortunio patito contro il Qarabag, in vista della partita contro la Lazio adesso diventa una priorità. Non solo per la classe dello spagnolo, ma anche per non andare in apnea nel mezzo: infatti Badelj è squalificato e contro i biancocelesti non sarà della gara. Sousa spera così di avere a disposizione Borja per restituirgli le chiavi del centrocampo. Questo riporta la Gazzetta dello Sport.