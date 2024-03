Alla Fiorentina per andare in Europa League resta solo la Conference. In campionato calo di rendimento 

Domani riparte la Conference Legue. L’obiettivo insomma è tornare in finale e stavolta, ovviamente, vincerla. Mica semplice, sia chiaro, ma nemmeno impossibile. Certo, servirà la miglior Fiorentina, ma di sicuro alzare al cielo di Atene la Conference è l’obiettivo più alla portata. Perché è vero, in Coppa Italia mancano soltanto due passi per ripresentarsi all’Olimpico, ma l’Atalanta è avversario tosto e comunque, fino ad aprile, non se ne parla.

E se è vero che la corsa in campionato è tutt’altro che chiusa, è altrettanto innegabile che il calo di rendimento accusato all’inizio del 2024 ha reso parecchio più difficile guadagnarsi la qualificazione alla prossima Europa League. Per questo il cammino europeo è quello magari non più breve, ma sicuramente meno impervio per fare quel tanto atteso salto di qualità. Economico e, di conseguenza, tecnico. Salire di livello infatti vorrebbe dire alzare ulteriormente i ricavi che già l’anno scorso, grazie al cammino fino alla finale, hanno toccato una cifra record. Del resto, basta dare un occhio alle altre squadre rimaste in corsa per rendersi conto di quanto i viola se la possano giocare almeno alla pari con (quasi) tutti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

