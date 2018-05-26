All. Torino Primavera: "Il pari ci va stretto, a Firenze serve un grande Toro. Il diverbio con Bigica..."

Federico Coppitelli, mister del Torino Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo il pareggio (1-1) con la Fiorentina: "Un risultato che francamente ci va stretto, per quello che si è visto in campo. Bi...

Federico Coppitelli, mister del Torino Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo il pareggio (1-1) con la Fiorentina: "Un risultato che francamente ci va stretto, per quello che si è visto in campo. Bisogna anche dire però che i ragazzi vengono da una lunga cavalcata e che oggi non tutti erano al 100%. Ora a Firenze servirà un grande Toro, perché loro sono bravi, esperti e furbi. Diverbio con Bigica a fine gara? Cose che ci stanno per l'adrenalina del momento, ci rispettiamo come colleghi e si è chiuso lì".