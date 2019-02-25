Alciato: "Gli interisti che dopo la partita insultano la memoria di Astori fanno schifo"
Il giornalista di Sky Alessandro Alciato, ha voluto prendere posizione su alcuni commenti dei tifosi interisti che hanno offeso la memoria di Astori dopo la partita di ieri. Questa la sua presa di pos...
A cura di Redazione Labaroviola
25 febbraio 2019 11:31
Il giornalista di Sky Alessandro Alciato, ha voluto prendere posizione su alcuni commenti dei tifosi interisti che hanno offeso la memoria di Astori dopo la partita di ieri. Questa la sua presa di posizione: “Leggo cose orrende su Twitter .Tipo chi insulta la memoria di Astori per quanto accaduto ieri, in campo, a Firenze. Semplicemente, voi che neanche oggi lasciate in pace Davide, fate schifo. Voi e i vostri nickname dietro ai quali vi nascondete”.