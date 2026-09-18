Albertini: "Mi ricordo la vittoria per 3-7 a Firenze, erano gli anni del vero campionato italiano"

L'ex giocatore rossonero ha parlato brevemente di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore Demetrio Albertini per parlare di vari temi: "Nel 1994 segnai in finale, ma non se lo ricorda nessuno perché il calcio ricorda chi sbaglia come Roberto e Franco. Ero giovane, ma ho preso la decisione giusta e non è semplice. Quella camminata mi è rimasta dentro perché quei rigori sono sempre pesanti proprio emotivamente."

Prosegue: "Ti puoi allenare quanto vuoi, ma poi decidi tutto in quei 30 metri famosi. Ci sono dei rigoristi che lo fanno all'ultimo mentre guardano il portiere, io non sono uno di quelli. Me lo disse Sacchi di tirarlo e non dissi di no."

Sulla Fiorentina dei suoi tempi: "Quella squadra era fortissima, aveva dei giocatori pazzeschi. Mi ricordo il famoso 3-7 con Van Basten, era un piacere giocarci contro perché era un avversario complicato che ti dava stimoli. Era il campionato più bello del mondo."