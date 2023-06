“Al Viola Park intitolazioni ad Astori ed alla Curva Fiesole”. Biglietti e abbonamenti a rischio rincaro

Starò addosso al Comune per saperne di più». Il dg viola Joe Barone ieri ha spiegato come il confronto con Palazzo Vecchio sia continuo. Con una frecciatina, scoccata per rispettare il gioco delle parti che vede i viola trattare col Comune, ma anche bacchettarlo: «Attendiamo risposte non ancora arrivate alle nostre domande». La vera chicca che scalda il cuore del popolo viola però è l’intitolazione a Davide Astori dello stadio da 1.500 posti all’interno del Viola Park in fase di costruzione a Bagno a Ripoli. L’annuncio è arrivato dal patron Rocco Commisso: «Qualche giorno fa ho parlato con la famiglia di Astori e gli ho dato la notizia dell’ intitolazione – ha spiegato il presidente viola – mentre l’altro impianto da 3000 posti nel centro sportivo si chiamerà ‘Stadio Curva Fiesole’. Ne abbiamo parlato con i leader della curva e sono rimasti tutti soddisfatti e orgogliosi».

Il costo dei biglietti invece la prossima stagione potrebbe subire un rincaro: «Noi non possiamo andare avanti – ha detto Commisso – se in una partita allo stadio in coppa ricaviamo non oltre un milione, a fronte di un’Inter che ha 12 milioni». Nel corso degli ultimi quattro anni non ci sono mai stati incrementi al costo dei biglietti. Certamente l’annuncio della campagna abbonamenti sarà influenzato dal cronoprogramma dei lavori al Franchi e dal progetto di uno stadio provvisorio al Padovani. Su questo fronte saranno decisivi nei prossimi giorni gli incontri serrati fra Comune e società con l’obiettivo di arrivare a stilare un progetto entro la metà dell’estate. Da lì procedere con la gara e il via ai lavori. La certezza è che oggi società e sindaco sembrano avere trovato la serenità di un accordo dopo settimane di nuvoloni.

