Al Viola Park i tifosi della Fiorentina hanno esposto uno striscione con scritto "Maurizio Sarri"
Quello di Sarri pare essere l'unico nome in grado di mettere d'accordo tutti i tifosi
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2025 09:23
Dopo le dimissioni di Raffaele Palladino da allenatore della Fiorentina, i tifosi viola vogliono a Firenze un tecnico esperto come Maurizio Sarri, l'unico nome che metterebbe d'accordo l'intera schiera di supporter. Dopo i volantini apparsi intorno allo stadio Artemio Franchi con il volto dell'ex tecnico di Napoli, Juve e Lazio, uno striscione con scritto "Maurizio Sarri" è stato esposto al Viola Park, per l'appunto in un altro luogo simbolo.