Al 96′ esplode il Franchi, la Fiorentina vince 3-2. Jovic segna al debutto in maglia viola

Al 3′ ottima occasione per la Fiorentina, bell’apertura di Jovic e cross dentro di Benassi, ma la Cremonese sventa il pericolo. All’8′ punizione dal limite per la Fiorentina, Jovic è stato strattonato da Chiriches. All’11’ ottimo tiro di Sottil, la palla finisce di poco fuori. Al 12′ Jovic va via in progressione, arriva sul fondo, ma il difensore della Cremonese gli chiude la linea di passaggio. Al 17′ occasione in contropiede per la Cremonese si presenta sui piedi di Dessers che prova il tiro ma viene deviato in angolo. Al 17′ Kouame salta un paio di uomini e poi passa il pallone a Bonaventura che con un gran tiro batte Radu, 1-0 per la Fiorentina al Franchi. Al 18′ la Cremonese pareggia, cross dentro per Okereke che firma l’1-1, match scoppiettante. Al 31′ ottimo tiro di Sottil, ci arriva Radu e sventa il pericolo. Al 34′ la Fiorentina torna in vantaggio con Jovic, gol all’esordio per il serbo. Al 38′ ancora un’occasione per la Fiorentina con Milenkovic. Al 43′ brutta entrata di Escalante su Kouame, Sacchi non ha dubbi, è espulsione per il 32 grigiorosso.

Al 50′ Jovic tira e sfiora la doppietta. Al 53′ ottima parata di Gollini ad impedire il 2-2. Al 61′ Bonaventura vicino alla doppietta, palla deviata da un giocatore della Cremonese in angolo. Al 68′ la Cremonese acciuffa il pareggio con Bianchetti. All’80’ Radu vola e leva la palla dall’incrocio dei pali a Biraghi. All’85’ tiro di Bonaventura, para Radu. All’85’ Dessers vicino al gol. All’88’ Gonzalez vicino al gol del 3-2. Al 90′ bell’incornata di Milenkovic, Radu salva e manda in angolo. Ancora Milenkovic, palla che finisce fuori a fil di palo. Al 96′ autogol di Radu su cross di Mandragora, la Fiorentina va sul 3-2.

