Al 94′ la traversa nega la vittoria alla Fiorentina, all’Olimpico finisce 1-1 con la Lazio

All’8’ la Lazio passa in vantaggio con Casale, Terracciano fermo. Al 13’ Barak prova il tiro dalla distanza, pallone che finisce in angolo. Al 17’ Gonzalez va al tiro, palla che finisce a lato. Al 25’ sbaglia Ranieri, Luis Alberto recupera palla e va al tiro ma non trova la porta. Al 27’ Jovic prova la conclusione dalla distanza salva in angolo Provedel. Al 46’ buona trama di gioco della Lazio, Pedro va al tiro ma disturbato da Bonaventura non trova la porta. Alla fine del primo tempo, buona trama di gioco della Lazio, Pedro va al tiro ma disturbato da Bonaventura non trova la porta. Al 46’ Bonaventura prova dalla distanza para Provedel.

Al 49’ ottimo strappo di Bonaventura, Gonzalez per Jack, il 5 viola lascia il pallone all’argentino che firma l’1-1. Al 53’ Marusic va alla conclusione ma spara in curva. Al 60’ batti e ribatti, Gonzalez va alla conclusione ma la palla finisce fuori. Al 60’ Bonaventura viene anticipato, Felipe Anderson va al tiro ma il pallone finisce fuori. Al 66’ Dodò dentro per Jovic che incorna para il portiere biancoceleste. Al 75’ Immobile vicino al gol. All’82’ Mandragora va al tiro dalla distanza, Provedel salva in angolo. Al 94’ Saponara va al tiro Provedel salva in angolo. Al 94’ Milenkovic colpisce un palo clamoroso. Lazio-Fiorentina finisce 1-1.

LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: RANIERI TITOLARE, A CENTROCAMPO BARAK E BONAVENTURA, JOVIC DAVANTI