Al 91′ Cuadrado sigla l’1-0 per la Juventus contro la Fiorentina. Biraghi non riesce a tenerlo, Cuadrado va via e porta i bianconeri in vantaggio.

