Al 50′ la Fiorentina passa in vantaggio al Franchi contro il Milan. Eysseric mette dentro per Vlahovic che si stacca ed appoggia per Franck Ribery. 1° gol al Franchi per il campione francese. E’ 2-1 viola.

