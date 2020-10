Al 48′ grande occasione per Chiesa. Al 58′ esce Kouame per Cutrone. Ancora 0-1 Samp al Franchi

Al 48′ minuto del secondo tempo, grande occasione sui piedi di Federico Chiesa, gran tiro murato da un difensore blucerchiato, palla in angolo. Un minuto dopo pericolo per i viola su tiro di Quagliarella che spara fuori. Al 50′ grande tiro di Candreva che si stampa sopra l’incrocio dei pali. Al 58′ esce Kouame per far posto a Patrick Cutrone. La gara è ancora sullo 0-1 per la Sampdoria. Al 60′ da calcio d’angolo grande occasione per Caceres ma non trova la porta.

