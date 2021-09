Al 35′ Genoa-Fiorentina ancora sullo 0-0 a Marassi. Dragowski salva su Destro

La Fiorentina fa possesso palla e lavora per trovare la via giusta, il Genoa invece attende i viola e prova a colpire in ripartenza. Al 17′ punizione dal limite per legnata di Criscito su Nico Gonzalez, batte Biraghi ma il tiro viene respinto da Sirigu che si fa trovare pronto. Al 25′ Destro recupera palla e tira, Dragowski salva la Fiorentina da una situazione difficile. Al 31′ Bonaventura attira tutti i giocatori su di lui poi scarica su Nico Gonzalez che sbaglia il controllo e non riesce a colpire visto l’intervento di Criscito.

