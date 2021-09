Al 10′ Djimsiti segna ma il gol viene annullato: Zapata impatta sull’azione in posizione di fuorigioco

Al 10′ l’Atalanta passa in vantaggio a Bergamo contro la Fiorentina, difesa viola messa male arriva Djimsiti che batte Terracciano ma due giocatori nerazzurri erano in fuorigioco ed interferivano nell’azione. Interviene il VAR, l’arbitro va al monitor, si resta sullo 0-0. Zapata impatta sull’azione in posizione di fuorigioco pur non toccandola, prima dell’arrivo a Pasalic.

