Aghemo: "Ieri la Fiorentina è stata sopraffatta. Montella l'ho visto dentro la partita"

Queste le parole rilasciate da Paolo Aghemo giornalista di Sky Sport a Radio Bruno: "La differenza ieri l'ha fatta sopratutto l'approccio alla gara, il Torino ha iniziato con cattiveria ed è riuscito...

Queste le parole rilasciate da Paolo Aghemo giornalista di Sky Sport a Radio Bruno: "La differenza ieri l'ha fatta sopratutto l'approccio alla gara, il Torino ha iniziato con cattiveria ed è riuscito a mettere sotto la Fiorentina, quando sono calati fisicamente ha iniziato a prendere campo la Fiorentina. Montella durante la gara l'ho visto molto all'interno della partita, dopo la sfida era affranto e deluso perchè avrà capito che la società non ha un'infinita pazienza. La squadra non mi sembra impaurita ma sopraffatta, ha molta tecnica ma poca fisicità. Serve un Chiesa come quello dei minuti finali per uscire da questo periodo anche se contro l'Inter e la Roma sarà tutt'altro che semplice".