Aggredito perchè indossava la maglia della Fiorentina in un circolo di Empoli, prognosi di 30 giorni

Lo hanno aggredito perché aveva la maglia della Fiorentina. Il fatto è avvenuto in un circolo Arci dell’Empolese e un 52enne è finito in ospedale. Stando alla ricostruzione dei carabinieri un uomo è stato colpito con calci e pugni al volto da tre persone, poi fuggite. Era da poco finito il derby Empoli-Fiorentina quando il 52enne si è recato in un circolo per un caffè. Tre giovani, ritenuti dai carabinieri “verosimilmente tifosi dell’Empoli”, l’avrebbero avvicinato e avrebbero iniziato a inveire contro di lui per la maglia viola che aveva indosso.

Dopo gli insulti, i tre avrebbero poi aggredito fisicamente l’uomo, colpendolo con calci e pugni al volto, prima della fuga. Il ferito è stato trasportato presso il San Giuseppe di Empoli, dove è stato sottoposto alle cure del caso e ricoverato per frattura dello zigomo sinistro, del setto nasale e della mandibola, con una prognosi di 30 giorni. I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti finalizzati all’identificazione degli autori dell’aggressione. Lo scrive Go News.

LA FURIA DI ITALIANO AL FISCHIO FINALE