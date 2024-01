Agente De Santis sicuro: ”La Fiorentina ha nel mirino Castro del Velez per Giugno”

Il noto procuratore Lorenzo De Santis, particolare cultore di calcio Sudamericano, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio lasciandosi sfuggire una interessante indiscrezione di mercato che riguarderebbe la Fiorentina ed il talentuoso Santiago Castro, calciatore del Velez:

”La Fiorentina ha messo gli occhi su Santiago Castro per il prossimo mercato estivo, attaccante classe 2004 del Velez, un giocatore forte e di prospettiva. Ha già guadagnato esperienza ed un buon numero di presenza in Argentina, soprattutto dopo la cessione di Prestianni al Benfica.

Lui prevalentemente parte dal centro, in zona gol ci arriva molto bene e con continuità. Gli manca da migliorare solo la scelta finale. Ha una clausola rescissoria da 10 milioni, quindi il Velez non intende privarsene in altri modi. Non mi aspetto grandi movimenti della Fiorentina prima degli ultimi giorni di mercato, a meno che non ci sia qualche uscita importante che consenta di avere un extra budget sul mercato.”

