Il procuratore di Mourinho chiama De Laurentiis e lo propone come prossimo allenatore del Napoli

Josè Mourinho al Napoli? Quello che possiamo confermare con assoluta certezza è che dopo l’esonero dello Special One dalla Roma il suo potentissimo agente Jorge Mendes non ha perso tempo e ha contattato il presidente De Laurentiis. Una telefonata esplorativa, del resto il Napoli sta sondando vari profili per l’allenatore della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis, che da Riad sta lavorando al mercato per rinforzare il Napoli – dopo Mazzocchi, definiti gli acquisti di Traorè e Ngonge e ieri incontro con la dirigenza del Al-Shabab per Politano – ha preso atto della disponibilità di Mourinho. I rapporti con Mendes del resto sono ottimi. Fin qui quello che possiamo dire con certezza.

Ipotizzabile però che l’ingaggio di Mourinho – 7 milioni più bonus all’anno quanto prendeva alla Roma – sia un ostacolo per i parametri finanziari del Napoli. Uno sforzo economico simile il presidente De Laurentiis lo farebbe solo per Antonio Conte. Intanto registriamo però il contatto Mendes De Laurentiis.