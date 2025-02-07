Ag.Zaniolo: “Non ha mai avuto dubbi sulla Fiorentina, è il suo momento. Ne parlammo anche con Barone”

Zaniolo lo vedo cresciuto, sta diventando sempre più uomo

L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha così parlato a Radio Bruno: “È un amore che è sbocciato finalmente. Questo matrimonio si doveva fare già un'estate fa, e anche in passato con il povero Joe Barone ne avevamo parlato. Poi a gennaio si è ripresentata l'occasione e l'abbiamo colta al volo. Lo spazio a Bergamo era limitato, non è che le cose stessero andando male. Approfitto per ringraziare l'Atalanta e Gasperini che sono sempre stati fantastici con Nicolò. Ha grande entusiasmo per questa nuova avventura.

Ha un grande legame di amicizia con Kean, non ha mai avuto dubbi nella scelta. Ha visto anche come Kean si è integrato bene. Penso sia arrivato anche il momento di Zaniolo. Lo vedo cresciuto, sta diventando sempre più uomo. Le qualità calcistiche ci sono sempre state. Kayode? Approccio super positivo alla Premier, ha già esordito la scorsa settimana. È felicissimo e son convinto che farà benissimo in questa nuova avventura”.

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