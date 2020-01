Necdet Ergezen, procuratore di Burak Yilmaz che in passato era stato un obiettivo viola, ha parlato a Radyospor: “Il contratto del mio assistito prevedeva una stagione e mezza, piu l’opzione per la stagione a seguire. Abbiamo esercitato quest’ultima solo dieci giorni fa. Burak è stato in vacanza in Italia, ma non ci sono state offerte da Fiorentina, la Lazio o altre squadre durante la permanenza nel loro Paese. Burak indosserà la maglia del Besiktas per almeno un altro anno”.

TuttoMercatoWeb.com