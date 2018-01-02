Ag. Vlahovic: "Non vede l'ora di giocare con la Fiorentina. In prima squadra? Dipende soltanto da Pioli..."
Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, ha parlato del suo assistito a Lagiornatasportiva.it: "Vlahovic è molto felice di venire a giocare per la Fiorentina e non vede l’ora di unirsi al club. Se gioc...
Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, ha parlato del suo assistito a Lagiornatasportiva.it: "Vlahovic è molto felice di venire a giocare per la Fiorentina e non vede l’ora di unirsi al club. Se giocherà subito con la prima squadra o con la Primavera dipende esclusivamente da Mister Pioli". Il calciatore si unirà alla Fiorentina in estate e, dai primi segnali che emergono, sembra che le sue chance di giocare in prima squadra siano nettamente in rialzo, complici le ottime apparizioni messe via in prestito, al Partizan Belgrado.