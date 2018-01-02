Ag. Vlahovic: "Non vede l'ora di giocare con la Fiorentina. In prima squadra? Dipende soltanto da Pioli..."

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, ha parlato del suo assistito a Lagiornatasportiva.it: "Vlahovic è molto felice di venire a giocare per la Fiorentina e non vede l’ora di unirsi al club. Se gioc...

A cura di Redazione Labaroviola 02 gennaio 2018 16:57

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