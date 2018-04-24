Ag. Veretout: "Vuole giocare la Champions, il Napoli fa gol. Per adesso non commento..."

Fabrice Picot, procuratore di Veretout ha parlato ai microfoni di Radio Crc, queste le sue parole:"Non sono sorpreso da quello che sta facendo, come stile di gioco si adatta meglio all’Italia rispetto...

Fabrice Picot, procuratore di Veretout ha parlato ai microfoni di Radio Crc, queste le sue parole:

"Non sono sorpreso da quello che sta facendo, come stile di gioco si adatta meglio all’Italia rispetto all’Inghilterra. Domenica l'obiettivo è vincere, ma la partita è complicata. Il Napoli ha un gioco bello e difficile da fronteggiare. E’ un appuntamento però importante anche per mettersi in mostra. Futuro? Jordan vuole giocare la Champions, anche per poter lottare per un posto nella nazionale francese. Napoli? Non guardiamo troppo lontano. E’ chiaro, ha un bel gioco che fa gola a tanti, ma pensiamo alla partita. Contatti con Giuntoli? Ci sono tante voci di corridoio, ma per ora non vogliamo commentarle"