Labaro Viola

Ag. Veretout: "Ne ho parlato con il Napoli, finirà il suo ciclo alla Fiorentina. Il suo prezzo..."

Mario Giuffridi, procuratore di Veretout ha parlato alla radio napoletana Radio Marte, queste le sue parole:"Il ruolo naturale di Veretout è quello di mezzala, ma come avete visto può anche giocare da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2019 14:45
Ag. Veretout: "Ne ho parlato con il Napoli, finirà il suo ciclo alla Fiorentina. Il suo prezzo..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
News
Fiorentina
Napoli
Veretout
Giuffridi
Condividi

Mario Giuffridi, procuratore di Veretout ha parlato alla radio napoletana Radio Marte, queste le sue parole:

"Il ruolo naturale di Veretout è quello di mezzala, ma come avete visto può anche giocare davanti alla difesa. Ha più qualità di Allan. Piace al Napoli e a Giuntoli, gliene ho parlato diverse volte, ma penso che a gennaio non si muova da Firenze. La Fiorentina vuole arrivare in Europa ed è giusto che il ragazzo chiuda il suo ciclo a Firenze. Poi le richieste viola sul suo cartellino non sono basse. Non penso che ci sia qualche club a gennaio disposta a spendere tutti questi soldi, si parla di 30/35 milioni..."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok