Ag. Ribery: "Franck e la sua famiglia sono felici di essere a Firenze. È un esempio di serietà e professionalità"

Queste le parole rilasciate da Alain Migliaccio agente di Ribery a Peretola: "Franck e la sua famiglia sono felici di essere qui. Ha ancora voglia di giocare a calcio ed è felice di essere approdato i...

A cura di Redazione Labaroviola 23 agosto 2019 12:09

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