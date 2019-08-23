Ag. Ribery: "Franck e la sua famiglia sono felici di essere a Firenze. È un esempio di serietà e professionalità"
Queste le parole rilasciate da Alain Migliaccio agente di Ribery a Peretola: "Franck e la sua famiglia sono felici di essere qui. Ha ancora voglia di giocare a calcio ed è felice di essere approdato i...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 12:09
Queste le parole rilasciate da Alain Migliaccio agente di Ribery a Peretola: "Franck e la sua famiglia sono felici di essere qui. Ha ancora voglia di giocare a calcio ed è felice di essere approdato in un ottimo campionato come quello italiano. È un esempio di serietà e professionalità nel suo lavoro".