Ag. Ranieri: “Ho fatto di tutto per riportarlo alla Salernitana. Ma ora fa il titolare alla Fiorentina”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri del difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato così della sconfitta della Salernitana contro la squadra viola e del suo assistito a TuttoSalernitana, trasmissione in onda su “Sei Tv”: “La Salernitana ha affrontato una delle squadre più forti del campionato. Nove volte su dieci si perde a Firenze, c’è stato un passo indietro a livello di prestazione rispetto a quella precedente con la Lazio. Ranieri? Ho fatto di tutto per riportarlo a Salerno, sarebbe ritornato più che volentieri perchè era stato benissimo. Il club ha fatto altre scelte, avevano altre vedute e hanno avuto le loro ragioni. Alla fine nella sfortuna siamo stati fortunati perché si ritrova a fare il titolare alla Fiorentina in un club di primissimo livello”.