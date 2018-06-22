Ag. Pjaca non smentisce: "Fiorentina? Se ne parlerà dopo il mondiale"

Così Marko Naletilic, agente di Pjaca, ha parlato del suo assistito a Radio Sportiva: "Spazio al Mondiale? Spero ci sia spazio contro l’Islanda, per i giocatori che giocano meno come lui e Badelj. Giu...

Così Marko Naletilic, agente di Pjaca, ha parlato del suo assistito a Radio Sportiva: "Spazio al Mondiale? Spero ci sia spazio contro l’Islanda, per i giocatori che giocano meno come lui e Badelj. Giustamente non è partito titolare, non ha avuto continuità e ha sofferto un infortunio grave. Gli è mancata la continuità per essere titolare. Individualmente è il più forte giocatore croato, soprattutto prima dell’infortunio, tecnicamente parlando. Pjaca alla Fiorentina? Lui ha detto di aspettare il Mondiale, il secondo step è vedere il programma della Juventus. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per il ragazzo. Lui questa stagione che viene deve giocare, deve avere il suo spazio"