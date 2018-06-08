Ag. Pjaca: "Mai detto di voler andare alla Fiorentina. È tutto falso, non c'è trattativa"

TORINO – Grandi manovre anche in uscita dalla Juve. Marko Pjaca è un nome che continua a essere sulla bocca di tutti. In particolare, nelle ultime ore, su quella del direttore generale dell’area tecni...

TORINO – Grandi manovre anche in uscita dalla Juve. Marko Pjaca è un nome che continua a essere sulla bocca di tutti. In particolare, nelle ultime ore, su quella del direttore generale dell’area tecnica viola, Pantaleo Corvino. La Fiorentina avrebbe messo nel mirino l’esterno croato, Marotta avrebbe provato a sfruttare questo gradimento per strappare una prelazione su Chiesa. Niente di vero, però, a sentir parlare l’agente di Pjaca, Marko Naletelic, categorico in esclusiva ai nostri microfoni: “Non esiste nessuna trattativa e il mio assistito non ha mai dato la propria disponibilità a trasferirsi a Firenze. Quest’affare è un’invenzione assoluta. Ribadisco, Pjaca vuole giocarsi le sue chance in bianconero”. O meglio, questa è la situazione per il momento. L’entourage e il croato vogliono prima capire quali saranno le mosse della Juve in entrata e poi decideranno se restare e lottare per un posto con la concorrenza. Nessun viaggio prenotato verso la Toscana.

Juvenews.eu