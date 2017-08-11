Ag. Pjaca: "La Juve non ha mai voluto cederlo, li chiamai per sapere dell'interesse della Fiorentina"

A Radio VS parla il procuratore di Marko Pjaca, cercato anche dalla Fiorentina: "La Juve non ha mai pensato di cederlo. Una volta li ho chiamati per sapere certe informazioni tipo l'interesse della Fi...

A Radio VS parla il procuratore di Marko Pjaca, cercato anche dalla Fiorentina: "La Juve non ha mai pensato di cederlo. Una volta li ho chiamati per sapere certe informazioni tipo l'interesse della Fiorentina. Ho avuto offerte dall'estero ma loro non hanno mai pensato di cederlo. Credono in lui e lui si sente importante. Lista Champions? Dipenderà dalla sua situazione fisica, tutte le decisione della società saranno collegate con la sua condizione fisica", ha detto Marko Naletilic.