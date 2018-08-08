Ag. Pioli: "Stefano è molto contento di Lafont. Se Pjaca non avrà problemi fisici è un gran colpo"

Bruno Satin, agente tra gli altri anche del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, esprimendosi sul mercato viola: "Mi sembra che siano arrivati giocatori...

Bruno Satin, agente tra gli altri anche del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, esprimendosi sul mercato viola: "Mi sembra che siano arrivati giocatori interessanti, specie negli ultimi giorni. Pjaca se non avrà problemi fisici potrà essere un grande colpo. Lafont ha fatto bene in Ligue 1, può ritagliarsi uno spazio importante anche in Italia. Ne ho parlato con Pioli e mi ha detto che è molto contento di lui. Gli altri francesi? Veretout ormai è una certezza, Dabo è arrivato in corsa l’anno scorso ma si è reso utile".