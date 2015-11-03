Notizie Satin Fiorentina

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Ag. Pioli: "Non abbiamo parlato del rinnovo di contratto, solo una visita di cortesia. Con Corvino e Freitas..."

05 ottobre 2018 19:32

Ag. Pioli: "Stefano è molto contento di Lafont. Se Pjaca non avrà problemi fisici è un gran colpo"

08 agosto 2018 21:26

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