Notizie Satin Fiorentina

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Ag. Pioli: "Non abbiamo parlato del rinnovo di contratto, solo una visita di cortesia. Con Corvino e Freitas..."
05 ottobre 2018 19:32
Ag. Pioli: "Stefano è molto contento di Lafont. Se Pjaca non avrà problemi fisici è un gran colpo"
08 agosto 2018 21:26
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