Ag. Pioli: "Non abbiamo parlato del rinnovo di contratto, solo una visita di cortesia. Con Corvino e Freitas..."

Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio Blu dell’incontro avuto ieri con Corvino, Freitas e la dirigenza viola. Queste le sue parole:"Ieri non abbiamo parlato con la dirigenza viola d...

Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio Blu dell’incontro avuto ieri con Corvino, Freitas e la dirigenza viola. Queste le sue parole:

"Ieri non abbiamo parlato con la dirigenza viola del rinnovo di Pioli, la mia è stata solo una visita di cortesia, ogni tanto faccio un giro per salutare Corvino e Freitas, oltre che l’allenatore e la squadra. Il momento della Fiorentina è buono, Pioli sta facendo crescere i tanti giovani che ci sono in squadra, ho sentito tutti carichi per continuare a fare bene e rimanere nelle zone alte della classifica”