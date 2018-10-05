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Ag. Pioli: "Non abbiamo parlato del rinnovo di contratto, solo una visita di cortesia. Con Corvino e Freitas..."

Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio Blu dell’incontro avuto ieri con Corvino, Freitas e la dirigenza viola. Queste le sue parole:"Ieri non abbiamo parlato con la dirigenza viola d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 19:32
Ag. Pioli: "Non abbiamo parlato del rinnovo di contratto, solo una visita di cortesia. Con Corvino e Freitas..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio Blu dell’incontro avuto ieri con Corvino, Freitas e la dirigenza viola. Queste le sue parole:

"Ieri non abbiamo parlato con la dirigenza viola del rinnovo di Pioli, la mia è stata solo una visita di cortesia, ogni tanto faccio un giro per salutare Corvino e Freitas, oltre che l’allenatore e la squadra. Il momento della Fiorentina è buono, Pioli sta facendo crescere i tanti giovani che ci sono in squadra, ho sentito tutti carichi per continuare a fare bene e rimanere nelle zone alte della classifica”

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