Ag. Pioli: "Impossibile comprare Sarr, costa più di Chiesa. Freitas voleva prendere due nazionali..."

Il procuratore di Stefano Pioli, Bruno Satin, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Sarr alla Fiorentina a gennaio? E' un giocatore fortissimo ma è assolutamente fuori budget per la Fiorenti...

Il procuratore di Stefano Pioli, Bruno Satin, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Sarr alla Fiorentina a gennaio? E' un giocatore fortissimo ma è assolutamente fuori budget per la Fiorentina il suo valore sul mercato è superiore a quello di Chiesa. Lo conosce molto bene Freitas visto che proviene dal Metz, dove ha avuto modo di lavorare prima di arrivare in Italia.

Di Berge si parla molto bene ma credo vada in Inghilterra per il fisico che ha. Sarebbe un acquisto importante nel caso arrivasse a Firenze.

Freitas voleva portare a Firenze due giocatori che sono arrivati ora in Nazionale, ovvero Mendie e Dombele.

Non ho parlato con Pioli ma Stefano ha l'ambizione di arrivare in alto in classifica e la squadra ha dimostrato di farlo. Le è mancata la continuità, come è successo a Frosinone. La Fiorentina però è una squadra giovane e imparerà in fretta. La classifica? C'è ancora margine per risalire..."