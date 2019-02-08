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Ag. Pioli: "Con i giovani non si vince. Servono anche giocatori di esperienza nella Fiorentina"

Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio CRC, queste le sue parole: "Stefano sta facendo un certo tipo di lavoro. A lui piace sviluppare giovani talenti, ma solo con i giovani di talen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 12:58
Ag. Pioli: "Con i giovani non si vince. Servono anche giocatori di esperienza nella Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio CRC, queste le sue parole: "Stefano sta facendo un certo tipo di lavoro. A lui piace sviluppare giovani talenti, ma solo con i giovani di talento non si vince nulla. Servirebbe qualcuno di maggiore esperienza nella squadra viola"

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