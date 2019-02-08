Ag. Pioli: "Con i giovani non si vince. Servono anche giocatori di esperienza nella Fiorentina"
Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio CRC, queste le sue parole: "Stefano sta facendo un certo tipo di lavoro. A lui piace sviluppare giovani talenti, ma solo con i giovani di talen...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 12:58
Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato a Radio CRC, queste le sue parole: "Stefano sta facendo un certo tipo di lavoro. A lui piace sviluppare giovani talenti, ma solo con i giovani di talento non si vince nulla. Servirebbe qualcuno di maggiore esperienza nella squadra viola"