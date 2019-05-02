Ag. Orsolini: "Riccardo è al livello di Chiesa, non siamo merce di scambio. Lo avrà chi..."

Queste le parole dell'agente di Orsolini Di Campli a Radio Bianconeri “C’è un discorso tra riscatto e contro-riscatto tra Juve e Bologna. Io penso di essermi già espresso su di lui: per me, Riccardo è...

Queste le parole dell'agente di Orsolini Di Campli a Radio Bianconeri “C’è un discorso tra riscatto e contro-riscatto tra Juve e Bologna. Io penso di essermi già espresso su di lui: per me, Riccardo è un prospetto molto interessante. È una cosa che dicevo anche ai tempi di Ascoli. In questo momento, secondo i numeri, è l’esterno più forte della Serie A. 6 gol e 4 assist più i due gol in Coppa Italia. Questi gol hanno portato 15 punti al Bologna. Io rispetto tutti. Per me Chiesa è uno dei profili più importanti del calcio italiano. Riccardo non è da meno. Noi non siamo merce di scambio con nessuno. Chi crede in Riccardo avrà Riccardo, chi non ci crede non lo avrà. Ricordo anche che è il capocannoniere del Mondiale Under 20. Nel calcio, si sa, ci sono dinamiche che non si possono controllare. I rapporti con la Juve ci tengo a dire che sono ottimi”.