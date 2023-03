Ag. Mandragora: “Paragone con Torreira solo mediatico. Rolando in crescita dopo periodo di ambientamento”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, ha così parlato in vista della sfida di questa sera tra Sivasspor e Fiorentina, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: “Qualche preoccupazione per stasera c’è. Sicuramente vedo in forma la Fiorentina, molto concentrata. Con gli acquisti estivi che stanno carburando. C’è voluto un po’ d tempo per l’adattamento di Mandragora, per entrare nei dettami tecnici di Italiano. Questa cosa c’è voluta per tutti i giocatori arrivati in estate. Rolando poi ha avuto anche qualche infortunio. Ora però siamo contenti”.

Poi De Simone è tornato a parlare del paragone tra Mandragora e Lucas Torreira: “All’inizio è stato un paragone mediatico. Ragionamenti legati alla tifoseria più che tecnici. Italiano sapeva perfettamente che tipo di giocatore era Mandragora. Spesso lui ha giocato in un centrocampo a due. Non a caso da quando gioca accanto ad Amrabat”.

Infine, sul rendimento in crescita del suo assistito: “Il rendimento è cambiato. Il mister porta avanti un gioco propositivo. Questo permette a Rolando di avvicinarsi all’area. E balisticamente è un giocatore importante, e anzi ci aspettiamo qualche gol da fuori area in più”.